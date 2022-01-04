Гітанас Науседа сказав: "Було б доцільно обговорювати скасування надзвичайного стану, оскільки це сильний інструмент, який використовують в особливих обставинах". У випадку погіршення ситуації на кордоні, за його словами, надзвичайний стан можна ввести знову.
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Сейм затримує правки до конституції
"Зараз ми можемо скасувати це положення і розпочати роботу зі зміни конституції, адже у підвішеному стані – питання про прямі вибори мерів, і ми заборгували нашому суспільству та самоврядуванню розв'язання цього питання", – сказав президент Литви.
Надзвичайне становище на кордоні з Білоруссю спровокувало те, що у Сеймі затримують поправки до конституції щодо виборів мерів. Їх не можуть внести під час надзвичайного стану або у воєнний час.
Надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю: коротко
- 8 листопада до кордону Польщі та Білорусі вирушили кілька сотень мігрантів. Білоруські прикордонники виштовхували їх через кордон у Латвію, Литву та Польщу. Виникла міграційна криза.
- Згодом уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо запровадження надзвичайного стану у районах поблизу кордону з Білоруссю. Остаточне рішення ухвалив Сейм.
- Через наплив мігрантів Литва перекинула до кордону з Польщею та Білоруссю додаткові сили.
- Наразі Литва вирішила обгородитися від Білорусі огорожею. Облаштували вже 10 її кілометрів, застосовують і колючий дріт.
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