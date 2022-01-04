Гітанас Науседа сказав: "Було б доцільно обговорювати скасування надзвичайного стану, оскільки це сильний інструмент, який використовують в особливих обставинах". У випадку погіршення ситуації на кордоні, за його словами, надзвичайний стан можна ввести знову.

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Сейм затримує правки до конституції

"Зараз ми можемо скасувати це положення і розпочати роботу зі зміни конституції, адже у підвішеному стані – питання про прямі вибори мерів, і ми заборгували нашому суспільству та самоврядуванню розв'язання цього питання", – сказав президент Литви.

Надзвичайне становище на кордоні з Білоруссю спровокувало те, що у Сеймі затримують поправки до конституції щодо виборів мерів. Їх не можуть внести під час надзвичайного стану або у воєнний час.

Зверніть увагу! Конституційний суд Литви ще весною 2021 року повідомив, що прямі вибори мерів неможливі без внесення поправок до конституції. Відповідна постанова набере чинності, коли завершаться терміни повноважень обраних мерів – 3 травня 2023 року.

Надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю: коротко

8 листопада до кордону Польщі та Білорусі вирушили кілька сотень мігрантів. Білоруські прикордонники виштовхували їх через кордон у Латвію, Литву та Польщу. Виникла міграційна криза.

Згодом уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо запровадження надзвичайного стану у районах поблизу кордону з Білоруссю. Остаточне рішення ухвалив Сейм.

Через наплив мігрантів Литва перекинула до кордону з Польщею та Білоруссю додаткові сили.

Наразі Литва вирішила обгородитися від Білорусі огорожею. Облаштували вже 10 її кілометрів, застосовують і колючий дріт.

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