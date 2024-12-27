Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на молдавську службу "Радіо Свободи".

Цікаво Молдова не збиває російські ракети та дрони, бо не має власної ППО

Які положення щодо Росії міститься у стратегії оборони Молдови

Парламент у Стратегії національної оборони Молдови визначив, що основним ризиком для безпеки Республіки Молдова є "можливе розширення російських воєнних дій в Україні, особливо в Одеській області" та "встановлення сухопутного військового коридору до кордонів з Республікою Молдова". Це створило б передумови для прямих "агресивних дій" Росії проти Кишинева.

Безпеці Республіки Молдова також загрожують гібридні операції, які проводить Росія безпосередньо або через "місцевих агентів".

Ще однією загрозою безпеці країни є російські військові, "незаконно дислоковані на території Республіки Молдова", а також "збройні формування" з невизнаного Придністров'я. У документі йдеться, що остаточне розв'язання придністровської проблеми "малоймовірне в найближчі роки", і Республіка Молдова хоче завершити її винятково мирним шляхом.

Окрім того, у стратегії також зазначено, що НАТО для Молдови є "центральною стабілізувальною опорою для безпеки та стабільності в регіоні".

Щодо Румунії, країни-члена як ЄС, так і НАТО, у стратегії йдеться, що вона є "важливим партнером для Республіки Молдова", і відносини з нею у сфері оборони "мають значний розвиток". Тоді як "інтенсивний діалог з Україною" названо "життєво важливим".

Стратегія також передбачає поступове збільшення бюджетних асигнувань на національну оборону з метою досягнення рівня 1% валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2030 року з нинішніх 0,55%.

За проєкт у першому читанні проголосували депутати на останньому пленарному засіданні 2024 року, 26 грудня.