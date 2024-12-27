Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на молдавскую службу "Радио Свободы".

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Какие положения в отношении России содержится в стратегии обороны Молдовы

Парламент в Стратегии национальной обороны Молдовы определил, что основным риском для безопасности Республики Молдова является "возможное расширение российских военных действий в Украине, особенно в Одесской области" и "установление сухопутного военного коридора к границам с Республикой Молдова". Это создало бы предпосылки для прямых "агрессивных действий" России против Кишинева.

Безопасности Республики Молдова также угрожают гибридные операции, которые проводит Россия непосредственно или через "местных агентов".

Еще одной угрозой безопасности страны являются российские военные, "незаконно дислоцированные на территории Республики Молдова", а также "вооруженные формирования" из непризнанного Приднестровья. В документе говорится, что окончательное решение приднестровской проблемы "маловероятно в ближайшие годы", и Республика Молдова хочет завершить ее исключительно мирным путем.

Кроме того, в стратегии также указано, что НАТО для Молдовы является "центральной стабилизирующей опорой для безопасности и стабильности в регионе".

Относительно Румынии, страны-члена как ЕС, так и НАТО, в стратегии говорится, что она является "важным партнером для Республики Молдова", и отношения с ней в сфере обороны "имеют значительное развитие". Тогда как "интенсивный диалог с Украиной" назван "жизненно важным".

Стратегия также предусматривает постепенное увеличение бюджетных ассигнований на национальную оборону с целью достижения уровня 1% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году с нынешних 0,55%.

За проект в первом чтении проголосовали депутаты на последнем пленарном заседании 2024 года, 26 декабря.