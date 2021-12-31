Ним огородили вже 150 кілометрів кордону з Білоруссю. Про це повідомив Лаурінас Кащюнас, очільник комітету національної безпеки та оборони сейму Литви.

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Рішуча заява Кащюнаса

Кащюнас наголосив, що будівництво стіни вздовж кордону з Білоруссю мають намір завершити до осені 2022 року. За його словами, цей фізичний бар'єр "захистить країну від авторитаристів, які хочуть зруйнувати основи литовського суспільства".

Ми на 100% стежитимемо за своїм кордоном. Будемо повністю контролювати порушення – чи то нелегальна міграція, чи то контрабанда,

– підкреслив посадовець.

Крім цього, Кащюнас заявив, що Литва сподівається на те, що фінансування для прикордонників вдасться збільшити у 2022 році. Він пояснив, що країна розраховує на допомогу Євросоюзу.



Литва укріпляє кордон з Білоруссю / Фото з фейсбук-сторінки Кащюнаса

Литва вже давно хоче відгородитися від Білорусі

Ще у червні 2021 року литовське МВС розглядало можливість зведення огорожі на кордоні з Білоруссю. Все через збільшення кількості нелегальних мігрантів з цієї країни. Тоді говорили про ймовірну вартість у 15 мільйонів євро. Втім, вже наприкінці літа у Державній прикордонній службі Литви розповіли, що її вартість становитиме близько 150 мільйонів доларів. Звести такий паркан планують до 2023 року.

Довідка. Литовсько-білоруський кордон простягається на майже 680 кілометрів. Спеціальна огорожа охоплює лише 78 з них. Майже 100 кілометрів межі – це водойми різного типу.

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Уривок допису Кащюнаса у фейсбуці:

Skaičiuojam paskutines šių metų valandas. Iššūkių tikrai buvo daug, o migracijos krizė - vienas iš jų. Bet stojom į kovą, gynėmės ir atsilaikėm. Taigi, paskutinį įrašą šiais metais noriu skirti geroms naujienoms. Metus baigiam su tokiais rezultatais: pasienyje įtvirtinta 150 km 436 m. šešių spiralių koncertinos ir pastatyta daugiau nei 10 km stacionarios neperkerpamos tvoros. O ateinantys metai šiuo klausimu turėtų būti lūžio metai - 2022 m. rugsėjį užbaigsime sienos statybos projektą visame Lietuvos pasienio su Baltarusija ruože. Be to, pasirašytos reikiamos sutartys su sienos stebėjimo sistemų diegėjais. Tai reiškia, kad kitų metų pabaigoje ne tik fizinis barjeras saugos Lietuvą nuo autoritarų, norinčių sugriauti mūsų visuomenės pamatus, bet ir 100 proc. stebėsime savo sieną - visiškai kontroliuosime pažeidimus: ar tai būtų nelegali migracija ar kontrabanda.