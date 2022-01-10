Прикордонники Чопського загону обстежувати територію. Поблизу села Верховина-Бистра Ужгородського району вони помітили чоловіка із туристичним спорядженням, який йшов у сторону кордону.
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Чоловік намагався потрапити до Польщі
Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка. З'ясувалося, що він добирався з Харкова до Львова різними видами транспорту, а з Волосянки йшов на Закарпаття пішки. Орієнтиром для нього був навігатор у мобільному додатку.
За кордон він не міг потрапити за несплату аліментів
Також правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон. Усе через те, що він не виконував рішення суду про сплату аліментів.
Тож чоловік проклав собі маршрут через прикордонну Лубню у напрямку Польщі. Ба більше – він навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Сянок. Там порушник сподівався влаштуватися на роботу.
У результаті на чоловіка склали адміністративний протокол.
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