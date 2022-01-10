Прикордонники Чопського загону обстежувати територію. Поблизу села Верховина-Бистра Ужгородського району вони помітили чоловіка із туристичним спорядженням, який йшов у сторону кордону.

Читайте також На Харківщині собака прикордонників спіймав хитрого наркодилера, який прикидався рибалкою

Чоловік намагався потрапити до Польщі

Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка. З'ясувалося, що він добирався з Харкова до Львова різними видами транспорту, а з Волосянки йшов на Закарпаття пішки. Орієнтиром для нього був навігатор у мобільному додатку.

За кордон він не міг потрапити за несплату аліментів

Також правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон. Усе через те, що він не виконував рішення суду про сплату аліментів.

Тож чоловік проклав собі маршрут через прикордонну Лубню у напрямку Польщі. Ба більше – він навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Сянок. Там порушник сподівався влаштуватися на роботу.

У результаті на чоловіка склали адміністративний протокол.



У горах Закарпаття спіймали чоловіка / "Новини Закарпаття"

Зверніть увагу! Прикордонники Львівського загону 2 січня виявили в чоловіка, який хотів перетнути кордон, набої. Їх зловмисник намагався провезти у Польщу. Усе почалося з того, що службовий собака зреагував на бардачок автівки. У результаті оглядова група дістала з машини 57 різних набоїв.

До речі – здобутки собак з Держприкордонслужби: дивіться відео