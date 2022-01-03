Громадянин України 2 січня на автомобілі Honda прямував на виїзд з країни через пункт пропуску "Краківець".

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Українець хотів в'їхати у Польщу з набоями

Під час процедур прикордонно-митного контролю службовий собака зреагував на бардачок автівки. У результаті оглядова група дістала з машини 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

За даним фактом прикордонники повідомили співробітників Національної поліції.



Набої допоміг виявити службовий собака / Фото Держприкордонслужби

Митники розповіли, що вилучали у 2021 році

31 грудня 2021 року митники розповіли про 10 найцікавіших конфіскацій за рік.

Наприклад, найдорожча конфіскація сталася під час перевірки в аеропорту "Львів". Там у 2 громадянок знайшли ювелірні вироби та валюти на суму 15 мільйонів гривень. У їхньому багажі були 125,7 тисячі доларів, 374,8 тисячі євро та майже 1,7 кілограма ювелірних виробів.

У номінації "найменша конфіскація" переміг антикваріат, який намагався вивезти житель Дніпропетровщини. Чоловік мав при собі три примірники раритетних видань 1909 року за розміром зі сірникову коробку. Також була одна книга 1921 року трохи більшого розміру.

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