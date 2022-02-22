Лишив помирати на дорозі: на Львівщині поліція розшукала водія-втікача, який збив чоловіка

У Самбірському районі Львівщини 20 лютого водій Volkswagen збив пішохода та лишив його помирати на дорозі. Правоохоронцям вдалося знайти втікача.

На щастя, постраждалий вижив. Проте він отримав низку травм.

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Водій збив чоловіка та втік

Аварія сталася 20 лютого приблизно о 2:00 на трасі Нижанковичі – Добромиль – Хирів – Самбір – Дрогобич. Невідомий водій збив пішохода між селами Городовичі та Слохині.

Після цього зловмисник втік з місця ДТП, залишивши постраждалого посеред дороги. Травмованого 45-річного жителя одного з сіл району госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Втікачеві загрожує від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення на 3 роки.

Поліція розшукала втікача

До пошуку втікача залучили патрульних, дільничних офіцерів та співробітників інших служб територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили, що до ДТП був причетним 27-річний житель Хирова.

Поліцейські знайшли на його подвір'ї автомобіль Volkswagen Sharan з характерними пошкодженнями. Автівку у чоловіка вилучили. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, щоб встановити усі обставини аварії.

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