К счастью, пострадавший выжил. Однако он получил ряд травм.

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Водитель сбил мужчину и скрылся

Авария произошла 20 февраля примерно в 2:00 на трассе Нижанковичи – Добромиль – Хырев – Самбор – Дрогобыч. Неизвестный водитель сбил пешехода между селами Городовичи и Слохини.

После этого злоумышленник скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего посреди дороги. Травмированный 45-летний житель одного из сел района был госпитализирован.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Беглецу грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения на 3 года.

Полиция разыскала беглеца

К поиску беглеца привлекли патрульных, участковых офицеров и сотрудников других служб территориального подразделения полиции. Правоохранители установили, что к ДТП причастен 27-летний житель Хирова.

Полицейские нашли во дворе автомобиль Volkswagen Sharan с характерными повреждениями. Автомобиль у мужчины изъяли. Правоохранители проводят досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.

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