Правоохоронці зазначили, що наїзд здійснив 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Внаслідок цього загинув 67-річний чоловік.

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Як трапилася трагедія

Загиблий був мешканцем Старого Самбора. Коли автомобіль їхав, він лежав на проїжджій частині. Він отримав важкі травми й помер на місці ДТП.

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили проти кермувальника кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із забороною права керувати транспортними засобами.

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Смертельні ДТП на Львівщині

  • У місті Пустомити 29 січня потяг "Ужгород – Лисичанськ" збив на смерть двох людей – 41-річну жінку та 51-річного чоловіка.
  • П'яний водій Opel Vectra у Львові не впорався з керуванням влетів у електроопору. Через це загинула 43-річна пасажирка автомобілю.
  • Водій мікроавтобуса Renault Master 26 січня на смерть збив 41-річного пішохода. Трагедія трапилася у селі Волиця, що на Яворівщині.
  • У Городку 24 січня водій автобуса збив пішохода. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці ДТП.
  • Автомобіль Peugeot на трасі Київ – Чоп 23 січня збив львів'янку на пішохідному переході. Жінці було 58 років.