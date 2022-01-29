Мовиться про потяг №46 сполученням "Ужгород – Лисичанськ". Обоє загиблих були мешканцями Пустомит.

До теми Під Франківськом пасажирський потяг розчавив авто: є жертви

41-річна мешканка Пустомит загинула на місці інциденту, а 52-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні,

– зазначають у повідомленні.

Аварія сталась на перегоні "Щирець – Глинна Наварія". Обставини з'ясовують.

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