Мовиться про потяг №46 сполученням "Ужгород – Лисичанськ". Обоє загиблих були мешканцями Пустомит.
До теми Під Франківськом пасажирський потяг розчавив авто: є жертви
41-річна мешканка Пустомит загинула на місці інциденту, а 52-річний чоловік помер від отриманих травм у лікарні,
– зазначають у повідомленні.
Аварія сталась на перегоні "Щирець – Глинна Наварія". Обставини з'ясовують.
Останні трагедії з потягами
- У грудні 2021 року неподалік станції Чубівка, що в Одеській області, електропотяг збив місцевого юнака. Йому було всього 17 років, він сидів на коліях.
- У Богодухівському районі Харківщини зранку 17 листопада 2021 року сталась жахлива трагедія на колії. Там жінка потрапила одразу під 2 потяги.
- На залізничному перегоні біля Мостиськ електропотяг наїхав на 66-річного чоловіка. У результаті аварії, яка трапилась у жовтні минулого року він помер. Рух потягів затримали на 3 години.