Хлопець сидів на коліях. Машиніст розповів, що, коли помітив його, одразу подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування.

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Медики констатували смерть

Проте, на жаль, наїзду уникнути не вдалося. На місце аварії викликали швидку. Медики лише констатували смерть неповнолітнього.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття стосується порушення чинних на транспорті правил. Встановлюють обставини трагедії.



Місце, де сталась аварія / Фото поліції

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