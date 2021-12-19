Парень сидел на путях. Машинист рассказал, что, когда заметил его, сразу подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

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Медики констатировали смерть

Однако, к сожалению, наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую. Медики лишь констатировали смерть несовершеннолетнего.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Статья касается нарушения действующих на транспорте правил. Устанавливают обстоятельства трагедии.

Место, где произошла авария / Фото полиции

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