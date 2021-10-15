Інцидент трапився 14 жовтня приблизно о 18:40 на залізничній колії у селищі Залізничне Козятинської територіальної громади. Поліція відкрила кримінальне провадження через наїзд на пішохода.

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Що відомо про трагедію на Вінниччині

У поліції Вінницької області повідомили, що за попередньо інформацією слідства, 15-річна дівчина перебігала колії у невстановленому місці. Її намагались врятувати медики, однак від отриманих травм вона померла у лікарні.

Правоохоронні органи проведуть низку експертиз, аби встановити усі обставини події. Досудове розслідування здійснюють за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Зверніть увагу! Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

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