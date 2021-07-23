Інцидент трапився о 5 годині ранку 23 липня. Деталі події будуть встановлювати правоохоронці.
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Деталі події
Потяг курсував за сполученням Білгород-Дністровський – Чернівці. Він складався з 16 вагонів.
Ще не відомо, хто був винен у цій ситуації: чи чоловік був необережним чи водій не помітив його. Про ускладнення руху також не повідомляють.
Наразі тривають слідчі дії.
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