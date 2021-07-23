Инцидент произошел в 5 часов утра 23 июля. Детали происшествия будут устанавливать правоохранители.

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Детали произошедшего

Поезд курсировал по сообщению Белгород-Днестровский – Черновцы. Он состоял из 16 вагонов.

Еще не известно, кто был виноват в этой ситуации: был ли мужчина неосторожным или водитель не заметил его. Об осложнениях движения также не сообщают.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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