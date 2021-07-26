Інцидент трапився вночі 26 липня. Про це в поліцію повідомив начальник потяга Львів – Маріуполь.
До теми У поїзді Рахів – Київ чоловік впав з верхньої полиці: через кілька годин він помер
Сильно травмувався
Відомо, що потерпілий отримав важкі травми. Його одразу госпіталізували до реанімації.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження через необережне тяжке тілесне ушкодження. Чоловікові може загрожувати до 2 років позбавлення волі.
Постраждалий родом з Хмельницької області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.
Останні смертельні випадки на рейках в Україні
- 23 липня на перегоні Львів – Персенківка поїзд №136 смертельно травмував чоловіка. Це трапилось приблизно та 3 кілометрі. Наразі ім'я та вік постраждалого не відомі.
- 12 липня у Харкові потяг переїхав 25-річного хлопця, який лежав головою на колії. Як наслідок, рух там зупинився. Зараз тривають слідчі дії.
- Під Львовом 16 червня на залізничній станції машиніст знайшов тіло чоловіка. У загиблого не було ноги. Ймовірно, він помер від втрати крові. Поліцейські встановлюють особу померлого.