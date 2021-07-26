Інцидент трапився вночі 26 липня. Про це в поліцію повідомив начальник потяга Львів – Маріуполь.

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Сильно травмувався

Відомо, що потерпілий отримав важкі травми. Його одразу госпіталізували до реанімації.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через необережне тяжке тілесне ушкодження. Чоловікові може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

Постраждалий родом з Хмельницької області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.

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