Инцидент произошел ночью 26 июля. Об этом в полицию сообщил начальник поезда Львов – Мариуполь.
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Сильно травмировался
Известно, что пострадавший получил тяжелые травмы. Его сразу госпитализировали в реанимацию.
Полицейские открыли уголовное производство из-за неосторожного тяжкого телесного повреждения. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Пострадавший родом из Хмельницкой области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
Последние смертельные случаи на рельсах в Украине
- 23 июля на перегоне Львов – Персенковка поезд №136 смертельно травмировал мужчину. Это случилось примерно на 3 километре. Имя и возраст пострадавшего не известны.
- 12 июля в Харькове поезд переехал 25-летнего молодого человека, который лежал головой на пути. Как следствие, движение там остановилось. Продолжаются следственные действия.
- Под Львовом 16 июня на железнодорожной станции машинист обнаружил тело мужчины. У погибшего не было ноги. Предварительно, он умер от потери крови. Полицейские устанавливают личность погибшего.