У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що, за попередньою інформацією, пасажир впав з верхньої полиці приблизно о 03:00.
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У потязі помер чоловік
Після падіння чоловік сказав дружині, що почувається добре. Однак під ранок йому стало гірше, тому поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів.
Медики були безсильні – вони лише констатували смерть чоловіка. Водночас забоїв на його тілі не виявили.
Слід зазначити, що полиця з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався,
– додали в Укрзалізниці.
Видання LB.ua з посиланням на свідків події повідомляє, що чоловікові було 28 років. За словами дружини, він впав з полиці головою вниз та був напідпитку.
Схожі інциденти у потягах: останні випадки
- У лютому 2020 року у поїзді Київ – Бердянськ на жінку впала верхня полиця, на якій перебував інший пасажир. У постраждалої діагностували перелом грудного відділу хребта та гематоми.
- Схожий інцидент трапився у грудні 2018 року. У потязі Київ – Рахів на жінку з нижньої полиці впала верхня полиця з пасажиркою на ній. Тоді жінку прооперували, у неї був роздроблений таз.