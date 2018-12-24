Інцидент у поїзді Київ–Рахів: на пасажирку впала верхня полиця з іншою жінкою

У суботу, 22 грудня, у потязі 357К сполученням Київ–Рахів на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього Надія Полякова отримала значні травми тазу.

Про це повідомила донька Надії Полякової на Facebook-сторінці.

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Світлана Полякова стверджує, що постраждалій роздробило таз. Її одразу терміново направили у Тернопільську обласну лікарню, де зробили МРТ та прооперували.

Представник "Укрзалізниці" у коментарях до посту на Facebook зазначив, що результати перевірки свідчать, що полиця була і залишається справною.

Після інциденту полиця була комісійно перевірена — вона була і залишається у справному стані. Така подія могла статись через необережність пасажира, що перебував на полиці (такі випадки дуже рідко, але трапляються). Встановлено, що зі свого боку бригада діяла правильно,

— зазначив заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

Однак донька постраждалої додала, що пасажирка, яка була на верхній полиці, на час інциденту спала вже 2 години. Крім того, в акті, який підписав начальник потягу після інциденту, зазначено, що жінка травмувалась саме через падіння сусідки зверху.

Мама зачитала акт — там написано, що пасажирка зверху з місця 46 впала на пасажирку (мою маму) на місце 45, остання отримала травму стегна. Про полицю зовсім нічого не написали!

— наголосила донька постраждалої Світлана Полякова у коментарі для BBC.

Раніше 24 канал повідомляв, що пасажирський потяг, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області та близько 5 години простояв у полі.