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      Потяг Рахів – Київ застряг у полі на Тернопільщині: відома причина

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      Поїзд Рахів – Київ застряг у полі на Тернопільщині
      Поїзд Рахів – Київ застряг у полі на Тернопільщині / Ілюстративне фото

      Пасажирський потяг, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області та близько 5 години простояв у полі.

      Про це інформує "Громадське".

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      Відомо, що потяг від 20 години 23 грудня стояв у полі. Рушив він лишень близько 1 години ночі 24 грудня.

      Від 8-ї години просто стоїмо в полі. Я телефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці, але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів,
      – розповіла журналістка Уляна Бойчук, яка перебувала у поїзді.

      Потяг не міг проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя. Аби рушити з місця пасажирам та обслуговуючому персоналу поїзда довелося чекати приїзду локомотиву.

      "У потязі працює туалет, є вода та тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: "Не їж всі бутерброди, бо не відомо, скільки ще стояти будемо", – розповіла Бойчук.

      Станом на 8 ранку поїзд їхав приблизно між Вінницькою та Хмельницькою областями. Він мав прибути до Києва о 6:34. 

      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Тернопіль
      Джерело: 24 Канал
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