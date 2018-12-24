Потяг Рахів – Київ застряг у полі на Тернопільщині: відома причина

Пасажирський потяг, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області та близько 5 години простояв у полі.

Про це інформує "Громадське".

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Відомо, що потяг від 20 години 23 грудня стояв у полі. Рушив він лишень близько 1 години ночі 24 грудня.

Від 8-ї години просто стоїмо в полі. Я телефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці, але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів,

– розповіла журналістка Уляна Бойчук, яка перебувала у поїзді.

Потяг не міг проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя. Аби рушити з місця пасажирам та обслуговуючому персоналу поїзда довелося чекати приїзду локомотиву.

"У потязі працює туалет, є вода та тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: "Не їж всі бутерброди, бо не відомо, скільки ще стояти будемо", – розповіла Бойчук.

Станом на 8 ранку поїзд їхав приблизно між Вінницькою та Хмельницькою областями. Він мав прибути до Києва о 6:34.