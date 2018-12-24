Поезд Рахов – Киев застрял в поле на Тернопольщине: известна причина
Пассажирский поезд, который ехал из Рахова в Киев, застрял на пути в Тернопольской области и около 5 часов простоял в поле.
Об этом информирует "Громадське".
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Известно, что поезд с 20:00 23 декабря стоял в поле. Тронулся он только около часа ночи 24 декабря.
С 8 часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию Укрзализныци, но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней,
– рассказала журналистка Ульяна Бойчук, которая находилась в поезде.
Поезд не мог проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей инструменты. Чтобы тронуться с места, пассажирам и обслуживающему персоналу поезда пришлось ждать приезда локомотива.
"В поезде работает туалет, есть вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: "Не ешь все бутерброды, потому что не известно, сколько еще стоять будем", – рассказала Бойчук.
По состоянию на 8 утра поезд ехал примерно между Винницкой и Хмельницкой областями. Он должен был прибыть в Киев в 6:34.