"Укрзализныця" увеличила количество поездов на период праздников

"Укрзализныця" назначила 29 дополнительных поездов в западном направлении на время рождественских праздников.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Предназначенные поезда будут курсировать в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова в Ужгород и Ивано-Франковск. В целом на протяжении праздничных дней состоится более 400 дополнительных рейсов.

Расписание предназначенных поездов на время Рождественских праздников от "Укрзализныци":

№ 181/182 Киев – Львов, отправлением из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря, 4, 5, 8, 9, 12, 13 января.

№ 191/192 Киев – Львов, отправлением из Киева 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января.

№ 217/218 Киев – Львов, отправлением из Киева 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря.

№ 197/198 Киев – Ковель, отправлением из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января.

№ 207/208 Киев – Ужгород – Киев, отправлением из Киева 20, 22, 24, 29 декабря, обратно 23, 25, 28 декабря, 8 января.

№ 235/236 Киев – Ужгород, отправлением из Киева 22, 24, 26 декабря, обратно 21, 23, 25, 27 декабря.

№ 219/220 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы будет курсировать 25 та 27 декабря.

№ 249/231/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы – Киев отправлением из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 та 8 января.

№ 223/224 Киев – Одесса до Одеси будет курсировать 30, 31 декабря, 6, 8 января. Из Одессы 30 декабря, 1, 7, 8 января.

№ 258/227 Одеса – Ужгород, отправлением из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря.

№ 161/162 Киев – Николаев отправлением из Киева 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января.

Днепровское направление:​

№ 179/180Киев – Днепр, отправлением из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

№ 275/276 Киев – Кривой Рог, отправлением из Киева 10 января, обратно 28 декабря.

№ 205/206 Покровск – Харьков отправлением из Покровска и Харькова 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

№ 168 Львов – Одесса отправлением из Львова 23, 25, 28-30 декабря, 1, 2, 5, 8, 11-13 января. Из Львова поезд будет курсировать 23, 25, 28-31 декабря, 2, 5, 8, 11-13 января.

№ 185 Львов – Ужгород будет курсировать 22, 23, 28-30 декабря, 3-5, 12, 13 января.

№ 193 Ивано-Франковск – Львов отправится туда и обратно 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января.

№ 201 Львов – Ужгород будет курсировать 22, 28 декабря, 2, 6, 12 января.

Дополнительные рейсы:

№ 111/112 Харьков – Львов отправлением из Харькова 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января, обратно 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 , 12, 14 января.

№ 670/669 Кременчуг – Бахмач отправлением из Кременчуга и Бахмач 8 января.

№ 781/782/774/773 Черкассы – Киев – Шостка отправлением из Черкасс, Киева и Шостки 25 декабря, 1, 2, 8 января.

№ 797/798 Харьков – Запорожье отправлением из Харькова и Запорожья 25 декабря, 1, 8 января.

Скоростные поезда:

№ 720/719 Киев – Харьков отправлением из Киева 25 декабря, 1, 8 января, обратно 26 декабря, 2, 9 января.

№ 736/735 Киев – Запорожье отправлением из Киева и Запорожья 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

Продление маршрута следования:

№ 43/44 Ивано-Франковск – Днепр, ежедневный поезд с отправлением из Ивано-Франковска с 27 декабря по 08 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№ 72/71 Запорожье – Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Запорожья с 27 декабря по 9 января, обратно с 29 декабря по 11 января.

№ 76/75 Кривой Рог – Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Кривого Рога с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января.

№ 243/244 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта – Сумы с отправлением из Киева 28 декабря, 1, 5, 9 января обратно 31 декабря, 4, 8, 10 января, с отправлением из Сум 30 декабря, 3, 7 января, обратно 29 декабря, 2, 6 января.

№ 779/780 Сумы – Винница, с отправлением из Сум и Винницы 25, 28, 31 декабря, 1, 4, 7, 8 января.

Напомним, что "Укрзализныця" отменила возврат билетов через Интернет и оформление групповых заявок на период новогодних и рождественских праздников.