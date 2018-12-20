Безумные повышения тарифов: доехать на автомобиле может стать выгоднее, чем "Укрзализныцей"

В пояснительной записке к финплану сказано, что "Укрзализныця" намерена увеличить доходы от пассажирских перевозок на 18,5% – до 10 с лишним миллиардов гривен. Печальная новость для пассажиров, ведь и сейчас путешествие по железной дороге – далеко недешевое удовольствие.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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"Еще от нынешнего повышения тарифов, которое также произошло на 12% в июне и столько же в октябре, не все успели оправиться. И если смотреть с экономической точки зрения, то путешествие на автомобиле и стоимость горючего, к примеру, на расстояние в 500 километров, если ехать хотя бы вдвоем, уже выходить дешевле покупки железнодорожных билетов", – отметила журналистка.

По ее словам, так как не все потенциальные клиенты "Укрзализныци" являются автовладельцами, то вполне можно ожидать расцвета рынка автоперевозок.

Дешевая цена на билеты может заставить людей выбирать автобус или маршрутку вместо поезда. Но, если платить больше, то что получим? Улучшенный сервис? Об этом в финплане не сказано ни слова,

– подчеркнула Мартынюк.

Она напомнила, что в 2017 году руководство "Укрзализныци" оправдывалось тем, что в обновленный тариф заложат бесплатный Wi-Fi. "Кстати, об интернете, де-юре, он действительно существует в поездах, по крайней мере в "Интерсити", которым я время от времени пользуюсь, но де-факто, мы не получаем устойчивого качественного соединения, поэтому удобнее все равно пользоваться мобильным 4G -", – добавила Мартынюк.

По мнению журналистки, руководству "Укрзализныци" следовало бы несколько сократить расходы. "В прошлом году мы мониторили закупки и откровенно удивлялись дорогущим подстаканникам, полотенцам, костюмной ткани от кутюрье и думали, что в этом году железнодорожники опомнятся. Так нет. Вот, к примеру, в конце ноября железнодорожники потратили 2,5 миллиона гривен на часы с логотипом компании. Закупку наручных часов проводил "Центр сервисного обеспечения", – рассказала Мартынюк.

Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 20 декабря 2018