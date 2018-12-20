Шалені підвищення тарифів: їхати автомобілем може стати вигідніше, ніж "Укрзалізницею"

У пояснювальній записці до фінплану сказано, що "Укрзалізниця" має намір збільшити прибутки від пасажирських перевезень на 18,5% – до 10 з лишком мільярдів гривень. Сумна новина для пасажирів, адже й нині подорож залізницею – далеко недешеве задоволення.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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"Ще від цьогорічного підвищення тарифів, яке також відбулося на 12% у червні та стільки ж у жовтні, не всі встигли оговтатися. І якщо дивитись з економічного погляду, то подорож автомобілем та вартість пального, до прикладу, на відстань у 500 кілометрів, якщо їхати бодай удвох, вже виходитиме дешевшою за купівлю залізничних квитків", – зазначила журналістка.

За її словами, так як не всі потенційні клієнти "Укрзалізниці" є автовласниками, то цілком можна очікувати розквіту ринку автоперевезень.

Дешевша ціна на квитки може змусити людей обирати автобус чи маршрутку замість потягу. Але, якщо платити більше, то що отримаємо? Покращений сервіс? Про це у фінплані не сказано ані слова,

– підкреслила Мартинюк.

Вона нагадала, що у 2017 році керівництво "Укрзалізниці" виправдовувалось тим, що в оновлений тариф закладуть безкоштовний Wi-Fi. "До речі, про інтернет, де-юре, він справді існує у потягах, принаймні в "Інтерсіті", яким я час від часу користуюся, але, де-факто, ми не отримуємо сталого якісного з'єднання, тож зручніше все одно користуватися мобільним 4G", – додала Мартинюк.

На думку журналістки, керівництву "Укрзалізниці" варто було б дещо скоротити видатки. "Минулого року ми моніторили закупівлі та відверто дивувалися дорогезним підсклянники, рушникам, костюмній тканині від кутюр'є і гадали цьогоріч залізничники отямляться. Так ні. От, приміром, наприкінці листопада залізничники витратили 2,5 мільйони гривень на годинники з логотипом компанії. Закупівлю наручних годинників проводив "Центр сервісного забезпечення", – розповіла Мартинюк.

Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 20 грудня 2018 року