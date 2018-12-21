"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів на період свят

"Укрзалізниця" призначила 29 додаткових поїздів у західному напрямку на час різдвяних свят.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

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Призначені потяги курсуватимуть у західному напрямку з Києва та Одеси, а також зі Львова до Ужгорода та Івано-Франківська. Загалом упродовж святкових днів відбудеться понад 400 додаткових рейсів.

Розклад призначених потягів на час Різдвяних свят від "Укрзалізниці":

№ 181/182 Київ – Львів, відправленням з Києва 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 5, 6, 9, 10, 13, 14 січня, зворотно 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня.

№ 191/192 Київ – Львів, відправленням з Києва 23, 25, 28-31 грудня, 2-6, 8-12 січня, зворотно 23, 25, 28-30 грудня, 1-5, 7-13 січня.

№ 217/218 Київ – Львів, відправленням з Києва 22-27 грудня, зворотно 23-28 грудня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправленням з Києва 23, 25, 29, 31 грудня, 5, 6, 9, 13 січня, зворотно 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9, 13 січня.

№ 207/208 Київ – Ужгород – Київ, відправленням з Києва 20, 22, 24, 29 грудня, зворотно 23, 25, 28 грудня, 8 січня.

№ 235/236 Київ – Ужгород, відправленням з Києва 22, 24, 26 грудня, зворотно 21, 23, 25, 27 грудня.

№ 219/220 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 25 та 27 грудня.

№ 249/231/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці – Київ відправленням з Києва 2, 4, 7 січня 2019, зворотно 3 та 8 січня.

№ 223/224 Київ – Одеса до Одеси курсуватиме 30, 31 грудня, 6, 8 січня. З Одеси 30 грудня, 1, 7, 8 січня.

№ 258/227 Одеса – Ужгород, відправленням з Одеси 22, 24, 26 грудня, зворотно 25 грудня.

№ 161/162 Київ – Миколаїв відправленням з Києва 21, 23, 25, 27, 29 грудня, 3, 5, 9, 13 січня, зворотно 22, 24, 26, 28 грудня, 2, 4, 8, 12 січня.

Дніпровський напрямок:

№ 179/180 Київ – Дніпро, відправленням з Києва 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 8, 12 січня, зворотно 23, 25, 29, 30 грудня, 1, 5, 8, 12 січня.

№ 275/276 Київ – Кривий Ріг, відправленням з Києва 10 січня, зворотно 28 грудня.

№ 205/206 Покровськ – Харків, відправленням з Покровська та Харкова 22, 25, 28, 29, 30 грудня, 2, 4, 5, 8, 12, 13 січня.

№ 168 Львів – Одеса, відправленням з Львова 23, 25, 28-30 грудня, 1, 2, 5, 8, 11-13 січня. Зі Львова поїзд курсуватиме 23, 25, 28-31 грудня, 2, 5, 8, 11-13 січня.

№ 185 Львів – Ужгород курсуватиме 22, 23, 28-30 грудня, 3-5, 12, 13 січня.

№ 193 Івано-Франківськ – Львів відправиться туди та зворотно 28, 30 грудня, 1, 3, 5 січня.

№ 201 Львів – Ужгород курсуватиме 22, 28 грудня, 2, 6, 12 січня.

Додаткові рейси:

№ 111/112 Харків – Львів, відправленням з Харкова 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня, зворотно 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня.

№ 670/669 Кременчук – Бахмач, відправленням з Кременчука та Бахмача 8 січня.

№ 781/782/774/773 Черкаси – Київ – Шостка відправленням з Черкас, Києва та Шостки 25 грудня, 1, 2, 8 січня.

№ 797/798 Харків – Запоріжжя, відправленням з Харкова та Запоріжжя 25 грудня, 1, 8 січня.

Швидкісні поїзди:

№ 720/719 Київ – Харків, відправленням з Києва 25 грудня, 1, 8 січня, зворотно 26 грудня, 2, 9 січня.

№ 736/735 Київ – Запоріжжя, відправленням з Києва та Запоріжжя 22, 25, 29 грудня, 1, 5, 8, 12 січня.

Подовження маршруту прямування:

№ 43/44 Івано-Франківськ – Дніпро, щоденний поїзд з відправленням з Івано-Франківська з 27 грудня по 08 січня, зворотно з 29 грудня по 10 січня.

№ 72/71 Запоріжжя – Ужгород, щоденний поїзд з відправленням із Запоріжжя з 27 грудня по 9 січня, зворотно з 29 грудня по 11 січня.

№ 76/75 Кривий Ріг – Ужгород, щоденний поїзд з відправленням з Кривого Рогу з 27 грудня по 8 січня, зворотно з 29 грудня по 10 січня.

№ 243/244 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта – Суми з відправленням з Києва 28 грудня, 1, 5, 9 січня зворотно 31 грудня, 4, 8, 10 січня, з відправленням із Сум 30 грудня, 3, 7 січня, зворотно 29 грудня, 2, 6 січня.

№ 779/780 Суми – Вінниця, з відправленням з Сум та Вінниці 25, 28, 31 грудня, 1, 4, 7, 8 січня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" скасувала повернення квитків через Інтернет та оформлення групових заявок на період новорічно-різдвяних свят.