В пресс-служба "Укрзализныци" сообщили, что, по предварительной информации, пассажир упал с верхней полки примерно в 03:00.
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В поезде умер мужчина
После падения мужчина сказал жене, что чувствует себя хорошо. Однако под утро ему стало хуже, потому поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию – Фастов.
Медики были бессильны – они лишь констатировали смерть мужчины. В то же время повреждений на его теле не обнаружили.
Следует отметить, что полка с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался,
– добавили в "Укрзализныце".
Издание LB.ua со ссылкой на свидетелей происшествия сообщает, что мужчине было 28 лет. Вероятно, он был пьян.
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