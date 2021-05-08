"Душ" в вагоне: пассажирам УЗ пришлось ехать с ведрами из-за дырявого потолка – видео
В поезде Киев – Николаев произошел неприятный инцидент. Из-за дырявого потолка один из вагонов заливало проливным дождем. Пассажиры спасались от него ведрами.
Источник:инстаграм-страница anastyagde
Соответствующие кадры в своем инстаграме опубликовала пользовательница с никнеймом @anastyagde. Ими поделилась в фейсбуке Галина Попцова, после чего инцидент получил огласку.
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Очевидцы шутили, что попали в бизнес-класс. "Боюсь, что к утру в этом поезде пассажиры начнут топить дровами", – иронично подписала сообщение Попцова.
На обнародованных видео видно, как дождь заливал пол вагона, образовались лужи. Вода из части ламп в потолке лилась прямо на нижние пассажирские кровати.
Поездка причинила пассажирам массу неудобств, им пришлось поставить рядом ведра и продолжать поездку, загнув ноги. Они следили, чтобы не намокли вещи.
Дождь капает с потолка вагона УЗ: смотрите видео
Как отреагировали в "Укрзализныце"
Пресс-служба "Укрзализныци" прокомментировала этот пост. Там извинились за негативный опыт пассажиров и заявили, что передали информацию в соответствующее подразделение.
Когда поезд прибудет на конечную станцию, в депо проведут детальный осмотр вагона для дальнейшего исправления ситуации,
– подчеркнули в сообщении.
Кроме этого, там также заверили, что вагон с дырявым потолком исключат из состава поезда. "Простите, пожалуйста, за принесенные неудобства", – подытожили в УЗ.
Скандал с грязными окнами в УЗ
- Предыдущий скандал в "Укрзализныце" вспыхнул после того, как журналист из Дании Йоханес Андерсен проехался в грязном вагоне.
- После того, как ему не удалось отмыть окно с середины влажными салфетками, на одной из остановок мужчина купил швабру и моющее средство.
- Об этом он написал на своей странице в соцсети. В ответ министр инфраструктуры Владислав Криклий обвинил Андерсена в "хайпе".
- Впоследствии в Укрзализныце даже решили продемонстрировать датчанину, как моют вагон. Впрочем, такая показательная уборка ему не понравилась.
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