Криклий назвал историю датчанина с мытьем окна в Укрзализныце хайпом: в сети возмущены
Датчанин Йоханнес Андерсен 7 апреля запостил в свой фейсбук фото, где он моет окно в поезде Киев – Измаил. Только через неделю министр инфраструктуры решился прокомментировать ситуацию, и то – в комментариях. Он обвинил иностранца в раздувании "хайпа".
Источник:фейсбук Ярослава Юрчишина
Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин перепостил фото датчанина. Его собственно и прокомментировал Криклий с едким замечанием.
Предыстория Датчанин сам помыл окно в поезде Укрзализныци: короткая сага о сервисе – фото
Что написал Криклий
Он опубликовал фото Андерсена на фоне чистого и нового вагона другого поезда Укрзализныци. Вероятно, фото делали без ведома и согласия датского журналиста.
А вчера хайп не получился, пришел, а вагоны и окна чистые,
– написал он в комментариях.
Однако такое замечание и насмешки министра пользователи социальных сетей восприняли в штыки. Раскритиковал его и сам Андерсен.
Что пишут в комментариях / Скриншот
Что пишут в комментариях
Большинство критических отзывов касалось того факта, что на самом деле Андерсен указал на имеющуюся системную проблему в сервисе Укрзализныци.
Что пишут в комментариях / Скриншот
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