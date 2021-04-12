Датчанин Йоханнес Андерсен 7 апреля запостил в свой фейсбук фото, где он моет окно в поезде Киев – Измаил. Только через неделю министр инфраструктуры решился прокомментировать ситуацию, и то – в комментариях. Он обвинил иностранца в раздувании "хайпа".

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин перепостил фото датчанина. Его собственно и прокомментировал Криклий с едким замечанием.

Предыстория Датчанин сам помыл окно в поезде Укрзализныци: короткая сага о сервисе – фото

Что написал Криклий

Он опубликовал фото Андерсена на фоне чистого и нового вагона другого поезда Укрзализныци. Вероятно, фото делали без ведома и согласия датского журналиста.

А вчера хайп не получился, пришел, а вагоны и окна чистые,

– написал он в комментариях.

Однако такое замечание и насмешки министра пользователи социальных сетей восприняли в штыки. Раскритиковал его и сам Андерсен.



Что пишут в комментариях / Скриншот

Обратите внимание! Из-за усиленного интереса СМИ датский журналист объяснил, что мыл окно в Укрзализныце, чтобы показать детям Украину.

Что пишут в комментариях

Большинство критических отзывов касалось того факта, что на самом деле Андерсен указал на имеющуюся системную проблему в сервисе Укрзализныци.



Что пишут в комментариях / Скриншот