Датский журналист не выдержал заляпанного окна в поезде Укрзализныци. Сначала он пытался отмыть его изнутри влажными салфетками, но во время остановки купил швабру и моющее средство, чтобы окончательно избавиться от грязи.

Это произошло несколько дней назад, однако сегодня, 8 апреля, эта история приобрела огласку в социальных сетях. В частности, из-за сообщения украинского блогера в Укрзализныце – Олега Васильева. К фото датчанина он добавил фотографии грязных вагонов поезда Киев – Измаил.

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Что известно об уборке

Йоханес Андерсен – датский журналист, который живет в Украине почти 20 лет с небольшими перерывами.

Во время путешествия на юг страны, он приобрел билет на поезд.

По иронии судьбы, место иностранца располагалось в самом грязном вагоне.

Сначала он пытался оттереть грязь влажными салфетками изнутри, но напрасно.

Тогда на одной из станций он приобрел швабру и моющее средство, чтобы помыть свое окно в вагоне.

Об этом он запостил фото в фейсбуке, которое подписал: "Убирать УЗ нелегко, но это надо делать, правильно?"

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А в переписке в комментариях с Олегом Васильевым он добавил, что грязь на поездах "древняя и устойчивая", поэтому ее пришлось "долго царапать".

В комментариях под постом блогера развернулась целая дискуссия о том, какими средствами лучше отмывать вагоны "Укрзализныци". Сам датчанин написал: "Я не первый раз езжу на УЗ и знаю, что это такое".

Переписка в комментариях под постом блогера / Скриншот​​