Разлитый кофе и куча мусора: пассажиры "Интерсити" сделали из поезда "свинарник" – фото
В поезде "Интерсити", сообщением "Киев – Львов", пассажиры развели настоящий беспорядок. Люди разбросали кучу мусора и решили, что убирать совсем не надо.
Источник:dtp.kiev.ua
Люди оставили после себя кучу мусора, лужи кофе, бумагу, обертки, стаканчики и пакеты. Все разбросали как на сиденьях, так и на полу.
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Очевидно, людей не смутило, что рядом с ними ехали и другие пассажиры. Убирать никто не стал.
В заметке не уточнили, когда именно произошел случай и как отреагировал проводник.
Что пишут в соцсетях
Пользователи соцсетей возмущены увиденным. Некоторые в комментариях предложил найти пассажиров и наказать, поскольку все места продают на конкретную фамилию, а в вагоне есть камеры наблюдения:
- "В жизни всякое бывает. Каждый может так... повеселится, перебрать, "переусердствовать", и, чего скрывать, иногда хочет...
- "Хрюши!"
- "В вагоне есть камеры, билеты именные, заблокировать этих товарищей и не продавать больше билеты на УЗ."
- "Это просто дно!"
Заметим, похожий случай был в поезде "Днепр – Одесса" 5 марта. Тогда юные гимнасты возвращались после соревнований. В их вагоне проводница обнаружила сорванные шторы и кучи мусора.
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