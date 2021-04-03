В поезде "Интерсити", сообщением "Киев – Львов", пассажиры развели настоящий беспорядок. Люди разбросали кучу мусора и решили, что убирать совсем не надо.

Люди оставили после себя кучу мусора, лужи кофе, бумагу, обертки, стаканчики и пакеты. Все разбросали как на сиденьях, так и на полу.

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Очевидно, людей не смутило, что рядом с ними ехали и другие пассажиры. Убирать никто не стал.

В заметке не уточнили, когда именно произошел случай и как отреагировал проводник.

Что пишут в соцсетях

Пользователи соцсетей возмущены увиденным. Некоторые в комментариях предложил найти пассажиров и наказать, поскольку все места продают на конкретную фамилию, а в вагоне есть камеры наблюдения:

"В жизни всякое бывает. Каждый может так... повеселится, перебрать, "переусердствовать", и, чего скрывать, иногда хочет...

"Хрюши!"

"В вагоне есть камеры, билеты именные, заблокировать этих товарищей и не продавать больше билеты на УЗ."

"Это просто дно!"

Заметим, похожий случай был в поезде "Днепр – Одесса" 5 марта. Тогда юные гимнасты возвращались после соревнований. В их вагоне проводница обнаружила сорванные шторы и кучи мусора.