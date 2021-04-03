Розлита кава та купа сміття: пасажири "Інтерсіті" зробили з потяга "свинарник" – фото
У потязі "Інтерсіті", сполученням "Київ – Львів", пасажири розвели справжній безлад. Люди розкидали купу сміття та вирішили, що прибирати зовсім не треба.
Джерело:dtp.kiev.ua
Так, люди залишили після себе сміття, калюжі кави, папір, обгортки, стаканчики та пакети. Все розкидали як на сидіннях, так і на підлозі.
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Очевидно, людей не збентежило, що поруч з ними їхали й інші пасажири. Прибирати ніхто не став.
У дописі не уточнили, коли саме стався випадок та як відреагував провідник.
Що пишуть у соцмережах
Користувачі соцмереж обурені побаченим. Дехто у коментарях запропонував знайти пасажирів та покарати, оскільки всі місця продають на конкретне прізвище, а у вагоні є камери спостереження:
- "У житті всяке буває. Кожен може так... повеселиться, перебрати, "перестаратися".
- "Хрюші!"
- "У вагоні є камери, квитки іменні, заблокувати цих товаришів і не продавати більше квитки на УЗ."
- "Це просто дно!"
Зауважимо, схожий випадок був у потязі "Дніпро – Одеса" 5 березня. Тоді юні гімнасти поверталися після змагань. У їхньому вагоні провідниця виявила зірвані штори та купи сміття.
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