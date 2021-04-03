У потязі "Інтерсіті", сполученням "Київ – Львів", пасажири розвели справжній безлад. Люди розкидали купу сміття та вирішили, що прибирати зовсім не треба.

Так, люди залишили після себе сміття, калюжі кави, папір, обгортки, стаканчики та пакети. Все розкидали як на сидіннях, так і на підлозі.

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Очевидно, людей не збентежило, що поруч з ними їхали й інші пасажири. Прибирати ніхто не став.

У дописі не уточнили, коли саме стався випадок та як відреагував провідник.

Що пишуть у соцмережах

Користувачі соцмереж обурені побаченим. Дехто у коментарях запропонував знайти пасажирів та покарати, оскільки всі місця продають на конкретне прізвище, а у вагоні є камери спостереження:

"У житті всяке буває. Кожен може так... повеселиться, перебрати, "перестаратися".

"Хрюші!"

"У вагоні є камери, квитки іменні, заблокувати цих товаришів і не продавати більше квитки на УЗ."

"Це просто дно!"

Зауважимо, схожий випадок був у потязі "Дніпро – Одеса" 5 березня. Тоді юні гімнасти поверталися після змагань. У їхньому вагоні провідниця виявила зірвані штори та купи сміття.