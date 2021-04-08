Данський журналіст не витримав заляпаного вікна в потязі Укрзалізниці. Спочатку він намагався відмити його зсередини вологими серветками, але під час зупинки купив швабру й мийний засіб, щоб остаточно позбутися бруду.

Це сталося кілька днів тому, проте сьогодні, 8 квітня, ця історія набрала розголосу у соціальних мережах. Зокрема, через допис українського блогера в Укрзалізниці – Олега Васильєва. До фото данця він додав світлини брудних вагонів потяга Київ – Ізмаїл.

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Що відомо про прибирання

Йоханес Андерсен – данський журналіст, який живе в Україні майже 20 років з невеличкими перервами.

Під час мандрівки на південь країни, він придбав квиток на потяг.

За іронією долі, місце іноземця розташовувалось у найбруднішому вагоні.

Спочатку він намагався відтерти бруд вологими серветками зсередини, але намарно.

Тоді на одній зі станцій він придбав швабру та мийний засіб, щоб помити своє вікно у вагоні.

Про це прибирання він запостив фото у фейсбуці, яке підписав: "Прибирати УЗ нелегко, але це треба робити, правильно?".

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А в переписці в коментарях з Олегом Васильєвим він додав, що бруд на поїздах – "древній та стійкий", тому його довелось "довго шкрябати".

В коментарях під постом блогера розгорнулася ціла дискусія про те, якими засобами краще відмивати вагони "Укрзалізниці". Сам данець написав: "Я не перший раз їжджу на УЗ і знаю, що це таке".



Переписка у коментарях під постом блогера / Скриншот