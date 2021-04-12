Данець Йоханес Андерсен 7 квітня запостив у свій фейсбук фото, де він миє вікно в потязі Київ – Ізмаїл. Лише за тиждень міністр інфраструктури наважився прокоментувати ситуацію, та й то – в коментарях. Він звинуватив іноземця у здійманні "хайпу".

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин перепостив фото данця. Його власне, і прокоментував Криклій із їдучим зауваженням. Передісторія Данець сам помив вікно в потязі Укрзалізниці: коротка сага про сервіс – фото Що написав Криклій Він опублікував фото Андерсена на тлі чистого та нового вагона іншого потяга Укрзалізниці. Ймовірно, фото робили без відома та згоди данського журналіста. А вчора хайпу не вийшло, прийшов, а вагони та вікна чисті,

– написав він у коментарях. Проте таке зауваження та кпину міністра користувачі соціальних мереж сприйняли вороже. Розкритикував його й сам Андерсен.

Що пишуть у коментарях / Скриншот Зверніть увагу! Через посилений інтерес ЗМІ данський журналіст пояснив, що мив вікно в Укрзалізниці, щоб показати дітям Україну. Що пишуть у коментарях Більшість критичних відгуків стосувалося того факту, що насправді Андерсен вказав на наявну системну проблему в сервісі Укрзалізниці.

Що пишуть у коментарях / Скриншот