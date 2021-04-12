Криклій назвав історію данця з миттям вікна в Укрзалізниці хайпом: користувачі у мережі обурені
Данець Йоханес Андерсен 7 квітня запостив у свій фейсбук фото, де він миє вікно в потязі Київ – Ізмаїл. Лише за тиждень міністр інфраструктури наважився прокоментувати ситуацію, та й то – в коментарях. Він звинуватив іноземця у здійманні "хайпу".
Джерело:фейсбук Ярослава Юрчишина
Депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин перепостив фото данця. Його власне, і прокоментував Криклій із їдучим зауваженням.
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Що написав Криклій
Він опублікував фото Андерсена на тлі чистого та нового вагона іншого потяга Укрзалізниці. Ймовірно, фото робили без відома та згоди данського журналіста.
А вчора хайпу не вийшло, прийшов, а вагони та вікна чисті,
– написав він у коментарях.
Проте таке зауваження та кпину міністра користувачі соціальних мереж сприйняли вороже. Розкритикував його й сам Андерсен.
Що пишуть у коментарях / Скриншот
Що пишуть у коментарях
Більшість критичних відгуків стосувалося того факту, що насправді Андерсен вказав на наявну системну проблему в сервісі Укрзалізниці.
Що пишуть у коментарях / Скриншот
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