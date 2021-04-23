Укрзализныця показала датчанину, как моют вагон: ранее он вымыл одно окно самостоятельно
Укрзализныця решила продемонстрировать датскому журналисту Йоханнесу Андерсену, как моют вагон. Он ранее критиковал сервис и помыл одно окно самостоятельно.
Источник:24 канал
По информации некоторых СМИ, на показательном мытье вагона присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий и чиновники Укрзализныци. Впрочем, уборка не впечатлила датчанина, и министр был тоже недоволен.
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Мытье не впечатлило
Мыть вагон отправили 4 женщин. Это, по данным СМИ, не понравилось Андерсену.
Этот акт показательной уборки был заранее запланирован. Интересный момент: вагон мыла бригада из четырех женщин среднего возраста. Это традиционно для стран СНГ: женщины несут на себе бремя тяжелого физического труда. Они пришли со спецшвабрами и помыли передо мной один вагон поезда вручную,
– отметил Андерсен.
Он также добавил, что министр провел рукой по желтой полосе на вагоне — она так до конца и не отмылась. Вагон даже после уборки остается грязным.
Реакция министра
"Криклий сказал, что надо поменять технологию мытья, отчитывал подчиненных", – рассказал датчанин.
Ранее Криклий обвинял Андерсена в "хайпе".
Напомним, в своем посте про грязные окна в вагонах УЗ Андерсен сетовал на то, что в Украине "пассажирские железнодорожные услуги убыточны, но все равно требуют очень высокую цену". Уровень сервиса на железной дороге, по его мнению, говорит о том, что "государство не уважает людей".
Что известно об уборке
- Йоханес Андерсен – датский журналист, который живет в Украине почти 20 лет с небольшими перерывами.
- Во время путешествия на юг страны он приобрел билет на поезд.
- По иронии судьбы, место иностранца располагалось в самом грязном вагоне.
- Сначала он пытался оттереть грязь влажными салфетками изнутри, но напрасно.
- Тогда на одной из станций он приобрел швабру и моющее средство, чтобы помыть свое окно в вагоне.
- Об этой уборке он запостил фото в фейсбуке, которое подписал: "Убирать УЗ нелегко, но это надо делать, правильно?".
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