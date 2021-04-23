Укрзализныця решила продемонстрировать датскому журналисту Йоханнесу Андерсену, как моют вагон. Он ранее критиковал сервис и помыл одно окно самостоятельно.

По информации некоторых СМИ, на показательном мытье вагона присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий и чиновники Укрзализныци. Впрочем, уборка не впечатлила датчанина, и министр был тоже недоволен.

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Мытье не впечатлило

Мыть вагон отправили 4 женщин. Это, по данным СМИ, не понравилось Андерсену.

Этот акт показательной уборки был заранее запланирован. Интересный момент: вагон мыла бригада из четырех женщин среднего возраста. Это традиционно для стран СНГ: женщины несут на себе бремя тяжелого физического труда. Они пришли со спецшвабрами и помыли передо мной один вагон поезда вручную,

– отметил Андерсен.

Он также добавил, что министр провел рукой по желтой полосе на вагоне — она так до конца и не отмылась. Вагон даже после уборки остается грязным.

Реакция министра

"Криклий сказал, что надо поменять технологию мытья, отчитывал подчиненных", – рассказал датчанин.

Ранее Криклий обвинял Андерсена в "хайпе".

Напомним, в своем посте про грязные окна в вагонах УЗ Андерсен сетовал на то, что в Украине "пассажирские железнодорожные услуги убыточны, но все равно требуют очень высокую цену". Уровень сервиса на железной дороге, по его мнению, говорит о том, что "государство не уважает людей".

Что известно об уборке