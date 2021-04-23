Укрзалізниця вирішила продемонструвати данському журналісту Йоганнесу Андерсену як миють вагон. Він раніше критикував сервіс й помив одне вікно самостійно.

За інформацією деяких ЗМІ на показовому митті вагону був присутній міністр інфраструктури Владислав Криклій та чиновники Укрзалізниці. Втім, прибирання не вразило данця й міністр був теж незадоволений.

Читайте також Міністр Криклій зустрінеться з данцем, який помив вікно Укрзалізниці

Миття не вразило

Мити вагон відрядили 4 жінок. Це, за даними ЗМІ, не сподобалось Андерсену.

Цей акт показового прибирання був заздалегідь запланований. Цікавий момент: вагон мила бригада з чотирьох жінок середнього віку. Це традиційно для країн СНД: жінки несуть на собі тягар важкої фізичної праці. Вони прийшли зі спецшвабрами і помили переді мною один вагон поїзда вручну,

– зазначив Андерсен.

Він також додав, що міністр провів рукою по жовтій смузі на вагоні — вона так до кінця і не відмилася. Вагон навіть після прибирання залишається брудним.

Реакція міністра

"Криклій сказав, що треба поміняти технологію миття, відчитував підлеглих", – розповів данець.

Раніше Криклій звинувачував Андерсена у "хайпі".

Нагадаємо, у своєму пості про брудні вікна в вагонах УЗ Андерсен нарікав на те, що в Україні "пасажирські залізничні послуги збиткові, але все одно вимагають дуже високу ціну". Рівень сервісу на залізниці, на його думку, говорить про те, що "держава не поважає людей".

Що відомо про прибирання