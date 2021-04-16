Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зустрінеться з данцем, який помив вікно потягу Укрзалізниці, чим спричинив резонанс в мережі. Міністр не сказав, на коли саме запланована зустріч.

Про це повідомив сам Криклій у програмі "Перехресний допит". Він раніше заявляв, що у такий спосіб данець "хайпував".

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Журналістка Катерина Соляр під час інтерв'ю зауважила, що данець вже вдруге звернув увагу на занедбаність Укрзалізниці. Криклій відповів, що буде ще третій раз.

Ми з ним скоро зустрічаємось,

– заявив міністр.

Також Криклій пожартував, що вони митимуть вікна потягів разом. "Слухайте, більше людей – більше чистих вікон. Все чесно", – сказав міністр.

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