Министр Криклий встретится с датчанином, который помыл окно Укрзализныци
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий встретится с датчанином, который помыл окно поезда "Укрзализныци", чем вызвал резонанс в сети. Министр не сказал, на когда именно запланирована встреча.
Источник:24 канал
Об этом сообщил сам Криклий в программе "Перекрестный допрос". Он ранее заявлял, что таким образом датчанин "хайповал".
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Журналистка Екатерина Соляр во время интервью отметила, что датчанин уже второй раз обратил внимание на запущенность вагонов "Укрзализныци". Криклий ответил, что будет еще третий раз.
Мы с ним скоро встречаемся,
– заявил министр.
Также Криклий пошутил, что они будут мыть окна поездов вместе. "Слушайте, больше людей – больше чистых окон. Все честно", – сказал министр.
Датчанин и "Укрзализныця": коротко о событии
- В начале апреля 2021 года журналист из Дании Йоханес Андерсен помыл окно поезда "Укрзализныци", в котором ехал. Этим подбил соцсети к обсуждению.
- Он сначала пытался отмыть окно с середины влажными салфетками, но этого сделать не удалось.
- Во время одной из остановок журналист купил швабру и моющее средство, чтобы окончательно избавиться от грязи.
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