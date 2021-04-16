Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий встретится с датчанином, который помыл окно поезда "Укрзализныци", чем вызвал резонанс в сети. Министр не сказал, на когда именно запланирована встреча.

Об этом сообщил сам Криклий в программе "Перекрестный допрос". Он ранее заявлял, что таким образом датчанин "хайповал".

К теме Криклий назвал историю датчанина с мытьем окна "Укрзализныци" хайпом: пользователи в сети возмущены

Журналистка Екатерина Соляр во время интервью отметила, что датчанин уже второй раз обратил внимание на запущенность вагонов "Укрзализныци". Криклий ответил, что будет еще третий раз.

Мы с ним скоро встречаемся,

– заявил министр.

Также Криклий пошутил, что они будут мыть окна поездов вместе. "Слушайте, больше людей – больше чистых окон. Все честно", – сказал министр.

Датчанин и "Укрзализныця": коротко о событии