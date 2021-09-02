ДТП сталася на переїзді в селі Тарасівка Києво-Святошинського району. Поліція поки не надала офіційної інформації.

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Рух потягів зупинили

У телеграмі пишуть, що на переїзді локомотив влетів у підлітка. Трапилось це десь о 16 годині 2 вересня. Хлопець мав надто важкі травми, щоб вижити.

У мережі оприлюднили відео з місця ДТП. На записі видно, що навколо зібралось багато людей. Трохи подалі двоє осіб працюють біля залізничної дороги. Вони схилились донизу і щось досліджують. Ймовірно, це – медики, які оглядають тіло загиблого.

Унаслідок аварії рух потягів від вишневого до Києва призупинили.

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На проспекті Науки поїзд збив чоловіка на смерть. У той час він перебігав дорогу в недозволеному місці. Від сильних травм чоловік помер на місці.

Машиніст помітив чоловіка, який біжить на залізничну колію. Він подав звуковий сигнал водієві, але, на жаль, вже було пізно. Усе сталося надто раптово. На місці працювали медики, але вони лише констатували смерть.