За словами джерел 24 каналу, чоловік не отримав травм внаслідок падіння. Щоб врятувати його, співробітникам метрополітену довелося на кілька хвилин зупиняти рух поїздів на "синій гілці".

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Наразі метро працює у звичному режимі.

Що відомо про падіння чоловіка на станції "Оболонь" у Києві

Одразу після падіння свідки інциденту попередили про це працівників підземки. Рух поїздів вимушено зупинили.

Підняти пасажира на перон змогли зусиллями працівників станції та поліцейських. На це пішло всього лише кілька хвилин.

Після врятування чоловіка рух поїздів відновили, а самому пасажиру викликали швидку.

Медики огледіли потерпілого. Він не потребував допомоги та госпіталізації.

Внаслідок чого чоловік впав на рейки, наразі невідомо. Рух поїздів на "синій" гілці зупинявся десь на 5 – 7 хвилин.