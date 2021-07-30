У Києві у вагоні метро побились через маску: відео

Чоловіку, напевно, зробили зауваження, а він почав доволі агресивно пояснювати "опоненту" чому він не правий. Порушник карантинних заходів рукою торкнувся до співрозмовника, але у відповідь отримав удар ногою у живіт.

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Ніхто не втрутився

Почалась бійка. Інші пасажири просто слідкували за тим, що відбувається. Хтось знімав на телефон. Відео оприлюднили у соцмережах.

Варто підкреслити, що маска у пасажира була, але він її не одягнув як слід.

Чим закінчився цей конфлікт – невідомо.

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