ДТП произошло на переезде в селе Тарасовка Киево-Святошинского района. Полиция пока не предоставила официальной информации.

Обратите внимание В киевском метро останавливали движение поездов из-за падения мужчины на рельсы

Движение поездов остановили

В телеграме пишут, что на переезде локомотив влетел в подростка. Случилось это где-то в 16 часов 2 сентября. У парня были слишком тяжелые травмы, чтобы выжить.

В сети обнародовали видео с места ДТП. На записи видно, что вокруг собралось много людей. Чуть подальше два человека работают у железнодорожной дороги. Они склонились вниз и что-то исследуют. Вероятно, это медики, которые осматривают тело погибшего.

В результате аварии движение поездов от Вишневого до Киева приостановили.

Локомотив сбил подростка насмерть под Киевом: смотрите видео dtp.kiev.ua

Похожее ДТП 2 сентября

На проспекте Науки поезд сбил мужчину насмерть. В то время он перебегал дорогу в неположенном месте. От сильных травм мужчина умер на месте.

Машинист заметил мужчину, бегущего на железнодорожный путь. Он подал звуковой сигнал водителю, но, к сожалению, уже было поздно. Все произошло слишком внезапно. На месте работали медики, но они лишь констатировали смерть.