Загибель на залізниці сталася 26 жовтня о 19:45. Трагедія трапилась на залізничному перегоні Мостиська-1 – Мостиська-2. Обставини події встановлюються.

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Деталі аварії

На залізничному перегоні біля Мостиськ електропоїзд № 6113 Львів – Мостиська-2 збив чоловіка. На жаль, завдані травми були несумісні з життям.

Попередньо відомо, що водій електрички побачив людину та негайно почав гальмувати. Проте зупинити потяг не вдалося. Чоловікові було приблизно 66 років (1955 року народження). Він проживав у селі Шегині Яворівського району на Львівщині. Через аварію рух потягів затримали щонайменше на 3 години.

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