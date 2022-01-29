Речь идет о поезде №46 сообщением "Ужгород – Лисичанск". Оба погибших были жителями Пустомит.
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41-летняя жительница Пустомыт погибла на месте инцидента, а 52-летний мужчина умер от полученных травм в больнице,
– отмечают в сообщении.
Авария произошла на перегоне "Щирец – Глинная Навария". Обстоятельства выясняют.
Последние трагедии с поездами
- В декабре 2021 года недалеко от станции Чубовка, в Одесской области, электропоезд сбил местного юношу. Ему было всего 17 лет, он сидел на путях.
- В Богодуховском районе Харьковщины утром 17 ноября 2021 года произошла ужасная трагедия на железнодорожном пути. Там женщина попала сразу под 2 поезда.
- На железнодорожном перегоне возле Мостыськ электропоезд наехал на 66-летнего мужчину. В результате аварии, которая произошла в октябре прошлого года, он умер. Движение поездов задержали на 3 часа.