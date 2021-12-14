Трагедія трапилася близько опівночі на залізничному переїзді у Клузові Івано-Франківської області. На місце події прибули рятувальники та правоохоронці.

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Водій ймовірно проігнорував сигнал

За попередніми даними, водій авто, яке рухалося в напрямку Івано-Франківська, проігнорував сигнал про заборону переїзду. Саме це спричинило зіткнення з поїздом.



ДТП на Франківщині / Фото Galka

Унаслідок аварії загинули 2 людей – 29-річний чоловік та 36-річна жінка, які були в автомобілі.

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