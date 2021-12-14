Трагедия произошла около полуночи на железнодорожном переезде в Клузове Ивано-Франковской области. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители.

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Водитель, вероятно, проигнорировал сигнал

По предварительным данным, водитель автомобиля, двигавшегося в направлении Ивано-Франковска, проигнорировал сигнал о запрете переезда. Именно это привело к столкновению с поездом.

ДТП во Франковщине / Фото Galka

В результате аварии погибли 2 человека – 29-летний мужчина и 36-летняя женщина, которые были в автомобиле.

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