Трагедия произошла около полуночи на железнодорожном переезде в Клузове Ивано-Франковской области. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители.
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Водитель, вероятно, проигнорировал сигнал
По предварительным данным, водитель автомобиля, двигавшегося в направлении Ивано-Франковска, проигнорировал сигнал о запрете переезда. Именно это привело к столкновению с поездом.
ДТП во Франковщине / Фото Galka
В результате аварии погибли 2 человека – 29-летний мужчина и 36-летняя женщина, которые были в автомобиле.
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