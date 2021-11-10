Полицейские Броварского района Киевской области расследуют уголовное производство по смертельному случаю на железной дороге. По предварительным данным, поезд сбил 47-летнюю местную жительницу и поехал дальше.

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Правоохранители, которые работали на месте происшествия, задокументировали вероятные обстоятельства гибели пострадавшей и пообещали предоставить квалификацию события чуть позже.

Тело нашли на железной дороге



Трагедия произошла на станции "Березань" на Киевщине / Фото полиции Киевской области

Женщину без признаков жизни увидели на железной дороге возле перрона станции "Березань" около 11:00 9 ноября.

На место происшествия сразу выехали медики скорой и полицейские. Впрочем, врачам пришлось лишь констатировать смерть женщины.

По неподтвержденной информации, женщина находилась на перроне, когда ее задел поезд.



У женщины не было шансов выжить / Фото полиции Киевской области

В комментариях к сообщению полиции в Фейсбуке написала девушка, которая якобы является дочерью погибшей. Она обратилась ко всем, кто был на месте происшествия во время инцидента, с просьбой написать ей в мессенджер.