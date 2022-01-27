На трасі Львів – Шегині мікроавтобус на смерть збив чоловіка

На місці аварії працювали правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.
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Мікроавтобус збив чоловіка
Смертельна аварія сталася приблизно о 23:10 на трасі Львів – Шегині у селі Волиця, що на Яворівщині. Правоохоронці встановили, що автівка Renault Master збила 41-річного жителя району.
За кермом мікроавтобуса перебував 37-річний житель Яворівщини. Внаслідок зіткнення пішохід отримав травми, які були несумісними з життям. Він загинув на місці ДТП.
Аварія сталася на трасі Львів – Шегині / Фото поліції Львівщини
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Поліція проводить розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.