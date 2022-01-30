Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 02:03 поблизу села Хватів (Заболотцівська ТГ) Золочівського району. Про це повідомили у пресцентрі Державної служиби з надзвичайних ситуацій.

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У Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА уточнили, що водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. На момент аварії у салоні перебували 40 осіб.

Унаслідок ДТП зазнали тілесних ушкоджень 14 осіб, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів,

– вказали в обдержадміністрації.

У поліції інформують, що серед травмованих 11 чоловіків віком від 24 до 56 років з різних областей:

Львівської;

Харківської;

Сумської;

Полтавської;

Чернігівської;

Київської.

Постраждали три жінки: 23-річна львів'янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна мешканка Харківщини.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та нциденту, також відкрили кримінальне провадження.



На трасі Київ – Чоп перекинувся рейсовий автобус / Фото поліції Львівщини