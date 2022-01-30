Дорожно-транспортное происшествие произошло в 02:03 возле села Хватов (Заболотцовская ТГ) Золочевского района. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте также Поезд насмерть сбил двоих человек на Львовщине
В Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 40 человек.
В результате ДТП получили телесные повреждения 14 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения,
– указали в облгосадминистрации.
В полиции информируют, что среди травмированных 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из разных областей:
- Львовской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Киевской.
Пострадали три женщины: 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и инцидента, также открыли уголовное производство.
На трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус / Фото полиции Львовской области