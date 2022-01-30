Дорожно-транспортное происшествие произошло в 02:03 возле села Хватов (Заболотцовская ТГ) Золочевского района. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Поезд насмерть сбил двоих человек на Львовщине

В Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 40 человек.

В результате ДТП получили телесные повреждения 14 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения,

– указали в облгосадминистрации.

В полиции информируют, что среди травмированных 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из разных областей:

Львовской;

Харьковской;

Сумской;

Полтавской;

Черниговской;

Киевской.

Пострадали три женщины: 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и инцидента, также открыли уголовное производство.



На трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус / Фото полиции Львовской области