На трасі Київ – Чоп Peugeot на смерть збив львів'янку на пішохідному переході

На місці аварії працювали правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.
До теми Неподалік Самбора Opel збив родину АТОвця: найбільше постраждав 9-річний хлопчик
Авто на смерть збило львів'янку
Смертельна ДТП трапилася приблизно о 18:15 на трасі Київ – Чоп неподалік села Новий Милятин Золочівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика Peugeot, 26-річний львів'янин, збив 58-річну жительку Львова.
У момент зіткнення жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Пішохідка отримала надзвичайно важкі травми. Постраждала загинула на місці ДТП.
Авто на смерть збило жінку / Фото поліції Львівщини
Зауважте Збив дитину та залишив помирати: на Прикарпатті затримали директора лісгоспу
Водієві загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці поводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Винуватцю ДТП загрожує тюремне ув'язнення / Фото поліції Львівщини